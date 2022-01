Joran Wyseure heeft zaterdag de Flandriencross in Hamme op zijn naam gezet. De West-Vlaming haalde het bij de beloften voor de Brit Cameron Mason. Gerben Kuypers finishte als derde op bijna een halve minuut. Thibau Nys eindigde als vijfde in zijn eerste wedstrijd na zijn valpartij op het BK in Middelkerke .