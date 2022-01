VN eisen uitleg van taliban over vermiste vrouwenrechtenactivistes

De Verenigde Naties hebben zaterdag de Afghaanse taliban opgeroepen om informatie te verstrekken over de verblijfplaats van twee vrouwenrechtenactivistes die enkele dagen geleden in Kaboel zouden ontvoerd zijn.

De VN-missie in Afghanistan (Unama) uit in een mededeling op Twitter haar bezorgdheid over het verdwijnen van Tamana Zaryabi Paryani en Parwana Ibrahimkhel. Zij zouden allebei woensdagnacht door de taliban uit hun huis ontvoerd zijn.

Op sociaalnetwerksites circuleert een video waarin Paryani om hulp smeekt. Ze zegt dat leden van de taliban aan haar deur staan om haar mee te nemen. Nadat ze de video had gedeeld met de lokale omroep Aamaj News, werd de verbinding verbroken.

Zowel Paryani als Ibrahimkhel hebben de voorbije vijf maanden geprotesteerd tegen de machtsovername van de taliban in Afghanistan. De taliban ontkennen dat de twee vrouwen gearresteerd werden. De video van Paryani is nep, zo klinkt het.

Sinds de taliban in augustus aan de macht kwamen, werden er verschillende maatregelen genomen die de vrijheden van Afghaanse vrouwen en meisjes fors beperken. Veel vrouwen mogen niet meer terugkeren naar hun werk en in de meeste provincies kunnen tienermeisjes niet meer naar school. Taxichauffeurs hebben ook de opdracht gekregen om geen vrouwelijke passagiers op te pikken als ze niet de gepaste islamitische hoofdbedekking dragen.