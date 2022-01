Friedrich Merz op partijcongres tot nieuwe leider van CDU verkozen

Friedrich Merz is de nieuwe leider van de Duitse christendemocratische partij CDU. Zijn nominatie werd zaterdag officieel bekrachtigd op een digitaal partijcongres. Er stemden 915 van de 983 afgevaardigden voor zijn benoeming. Er waren zestien onthoudingen. Merz krijgt zo de goedkeuring van 94,6 procent.

De bevestiging door het partijcongres was niet meer dan een formaliteit. De partijleden hadden in december al Friedrich Merz tot nieuwe voorzitter van de Duitse christendemocraten verkozen. Hij haalde toen 62,1 procent van de stemmen, meer dan een straat voorsprong op zijn uitdagers Norbert Röttgen en Helge Braun.

De 66-jarige Merz moet de partij opnieuw op de kaart zetten. Bij de parlementsverkiezingen in september behaalden de CDU en haar Beierse zusterpartij CSU een historisch laag resultaat. De partij is daardoor in de oppositie beland.

Eenheid

In een toespraak voor het online partijcongres, heeft Merz de leden zaterdag alvast opgeroepen tot eenheid. Hij benadrukte dat Duitsland nood heeft aan een christendemocratische partij “die het land blijft dienen, die antwoorden geeft op de prangende vragen van onze tijd” en die weer de regeringspartij van morgen kan worden.

“Hoe de lang weg daarheen zal zijn, ligt ook aan ons”, aldus Merz. “Als we ruzie maken, als we alle richtingen uitgaan, als we een onduidelijk beeld schetsen en niet bij de tijd zijn, dan kan het erg lang duren.”

De CDU maakt een moeilijke periode door sinds toenmalig bondskanselier Angela Merkel in 2018 aankondigde dat ze zich zou terugtrekken als partijleider. Merz is al de derde CDU-voorzitter in iets meer dan een jaar.

De online stemming van zaterdag moet om juridische redenen nog formeel bekrachtigd worden door een stemming per brief. Het resultaat daarvan wordt op 31 januari bekendgemaakt.