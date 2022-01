Oostendse politieman geeft klap aan meisje van 14 jaar, intern onderzoek gestart

Op sociale media is een video opgedoken waarbij twee agenten een meisje van 14 jaar in de grond werken in Oostende. Op een bepaald moment wordt daarbij een klap gegeven in het gezicht van het meisje. Volgens korpschef Philip Caestecker was de situatie op dat moment al twee uur aan de gang. Er werd een intern onderzoek opgestart. Onder meer de beelden van de bodycams van de agenten zullen daarbij gebruikt worden.

De politie moest vrijdagavond tussenkomen bij een incident in de Vlaanderenstraat in Oostende. Veel details wil en kan de politie daar niet over geven, want het gaat om een incident met minderjarigen. Maar omstaanders hebben de feiten gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de politie het meisje tegen de grond werkt. Twee agenten proberen het meisje te boeien, maar die verzet zich hevig. Op een gegeven moment bespuwt ze een van de agenten, waarna de inspecteur een klap uitdeelt in het gezicht van het meisje. Een van de omstaanders, vermoedelijk een vriendin van het meisje, roept nog ‘rustig’. Of dat aan de agenten of aan het meisje gericht was, is niet duidelijk.

Uiteindelijk slagen de inspecteurs er in om het meisje te boeien en af te voeren naar het commissariaat.

Politie: “Beelden geven geen volledig beeld”

De persoon die met zijn gsm het incident gefilmd heeft plaatste het op Facebook. Dat zorgt ondertussen voor flink wat reacties. De video duurt hooguit een minuut. “De korte beelden die op sociale media circuleren, geven geen volledig beeld van de situatie weer en geven het incident niet in de juiste context weer”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Zonder in detail te willen of te mogen gaan, gaat het om een interventie die op het moment van opname al zeker twee uur bezig was.”

“Meisje bespuwde agenten”

Het meisje werd op het commissariaat verhoord en daarna weer naar huis gebracht door een patrouille. “Voor alle duidelijkheid: het meisje raakte niet gewond”, duidt de korpschef. “Ze had de inspecteurs al enkele keren bespuwd. Iets wat in coronatijden sowieso not done is. Vervolgens is inderdaad te zien dat een van de inspecteurs een slag geeft tegen het hoofd van het meisje. Het is zo dat wij geweld mogen gebruiken in kader van verdediging, maar binnen proportie. Het gaat echter om een momentopname en soms moeten inspecteurs in het veld meteen kunnen schakelen. Misschien gaat het om een schrikeffect om het meisje tot bedaren te brengen? Al wil ik daar eigenlijk liever geen uitspraken over doen.”

Intern onderzoek

Op de video is inderdaad te zien dat het meisje na de slag bedaart. “Ik zal niet oordelen of het optreden van de inspecteur al dan niet correct was. Dat zal het intern onderzoek moeten uitwijzen. Dat zal op een correcte en objectieve manier gebeuren. Onze bodycams hebben het hele incident gefilmd. Die beelden kunnen bij het onderzoek gebruikt worden”, aldus de korpschef.