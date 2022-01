Niet-essentiële reizen naar Oekraïne afgeraden

“Sinds november 2021 lopen de spanningen aan de grenzen van Oekraïne met de Russische Federatie en met Wit-Rusland verder op. De situatie is onvoorspelbaar en het is daarom ten zeerste aan te raden de situatie via de media en andere publieke informatiekanalen goed en regelmatig te volgen. Ook wordt aanbevolen om steeds voorbereid te zijn als de veiligheidssituatie een aanpassing van uw reisplannen op korte termijn noodzakelijk maakt”, klinkt het.

Aan landgenoten die zich op dit moment toch in Oekraïne bevinden, wordt gevraagd om zich te registreren op Travellers Online en zich aan te melden bij de Belgische ambassade in Kiev.

