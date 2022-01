Adrie van der Poel is gepikeerd: “Iedereen heeft wel een mening over de rug van Mathieu”

“Hij wil eerst dat die rug in orde is”, aldus Adrie bij BN De Stem. “Eerder begint hij niet met fietsen. Of het een gevolg is van zijn druk programma met verschillende disciplines? Als je de echte oorzaak weet, dan weet je ook dat dat soort dingen niet meespelen. Iedereen heeft er een mening over: hij doet te veel, hij doet te weinig. Je moet ook kijken naar wat voor soort valpartijen hij de laatste jaren heeft gehad. Zijn manier van koersen is veeleisend, maar kom er niet mee aan dat hij te veel gekoerst heeft. Ik denk dat hij de laatste tien jaar niet aan de zestig wedstrijden per seizoen is gekomen.’

Eerder deze maand onderging de 27-jarige Van der Poel een kleine operatie aan de knie in het AZ Herentals. Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen. Zijn gedwongen rustpauze door rugpijn bleek het ideale moment om dat euvel te verhelpen. Van der Poel viel al een paar keer op zijn knie, onder meer eind november tijdens een bostraining. Hij kon daardoor pas later aansluiten bij de ploegstage. Het euvel was echter het gevolg van een eerdere valpartij. Zijn rugblessure (er duwt een tussenwervel op de rugzenuw) kan alleen verholpen worden met rust. En dat kan een tijdje duren, waardoor ook de voorjaarsklassiekers in gevaar komen.