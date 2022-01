Van Marbella naar Sint-Gillis. Maandag beslist de raadkamer in Brussel of voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (67) naar huis mag, of hij nog minstens een maand in de overbevolkte gevangenis van Sint-Gillis moet blijven. Maar hoe zit dat nu, bestaat er zoiets als vip-cellen of zit hij in een cel met een wc-emmer en stapelbedden?