Hij verstopt illegale nanny’s in zijn villa en vindt dreigen geen probleem: wie is de beruchte voetbalmakelaar Mogi Bayat (42) echt?

Er zijn driehonderd voetbalmakelaars in ons land, en toch is er maar één zo berucht als Mogi Bayat (42). De kleinzoon van de gewezen Iraanse premier is volgens de speurders van Operatie Propere Handen een van de grootste spinnen in het web. In een profielschets omschrijven ze hem als iemand die “bedriegt, misleidt en chanteert om zijn doel – een zo groot mogelijke illegale winstgevendheid – te kunnen realiseren”. Maar wie is de makelaar die zich al 15 jaar de koning van het voetbal waant, nu echt? Een elftal vaststellingen.