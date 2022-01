Slachtoffer steekpartij Lummen niet meer in levensgevaar

De vijftigjarige Bianca V.K. die vrijdagnamiddag het slachtoffer was van een steekpartij in Lummen is buiten levensgevaar. In het lopende onderzoek werd intussen een onderzoeksrechter aangesteld.

De vermoedelijke dader is volgens familie en buren Bianca’s ex-vriend. De feiten speelden zich af in de Oudestraat. De man vluchtte na de steekpartij weg, maar kon niet veel later door de politie ingerekend worden.

De hulpdiensten brachten het slachtoffer in kritieke toestand over naar het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder, maar het levensgevaar was ’s avonds laat geweken. De vrouw is wel nog altijd zwaargewond.

In het lopende onderzoek werd intussen een onderzoeksrechter gevorderd. ppn/klu