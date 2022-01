Competitieleider Union slaat opnieuw toe en breekt transferrecord voor 23-jarige middenvelder

De komst van Puertas naar Union komt niet geheel onverwacht. Mazzu erkende donderdag op de persconferentie al dat Puertas een speler is die Union spelintelligentie en creativiteit kan bijbrengen, en dat de club de piste Puertas al een tijdje onderzoekt. Vrijdag werd de komst van de middenvelder eindelijk officieel gemaakt door de club. Union betaalt ongeveer 1,15 miljoen euro voor Puertas (de afkoopsom), en hij wordt daarmee de duurste inkomende transfer ooit van de Brusselaars.

Puertas was een onbetwiste titularis bij zijn Zwitserse club, waar hij sinds 2018 actief is. Dit seizoen speelde hij 16 wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 goals en 1 assist. In december vierde Puertas nog zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Lausanne-Sport, maar nu trekt hij er de deur dus achter zich toe voor een eerste buitenlands avontuur.