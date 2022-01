Thuisfavoriet Nick Kyrgios gaat ei zo na op de vuist na stunt op Australian Open: “Een beetje zielig, niet? En onnodig”

Nick Kyrgios is nooit te verlegen om voor wat heisa te zorgen en na zijn stunt in het dubbelspel op de Australian Open was het weer zover. Al was het deze keer niet zijn schuld.

De Australiër en zijn partner Thanasi Kokkinakis schakelden verrassend olympisch kampioenen en topreekshoofden Nikola Mektic and Mate Pavic uit op weg naar een plek in de derde ronde. Een shock voor velen en niet in het minste voor de Kroaten zelf. De emoties na afloop zouden dan ook ei zo na voor een gevecht gezorgd hebben.

“Gewoon om jullie te laten weten dat na onze klinkende dubbelzege de coach en trainer van onze opponenten ons bedreigden om met elkaar op de vuist te gaan in de gym”, aldus Kyrgios, die een van zijn tegenstanders op een bepaald moment op het lichaam raakte. “Tennis is duidelijk een lastige sport, dit alles gewoon omdat ik ze raakte met een tennisbal.”

Kokkinakis kon zijn lach niet inhouden en sprak van een “gekke” situatie. “De gasten dachten dat we in de UFC (internationale vechtcompetitie, red.) zaten”, aldus de Australiër.

“Thanasi stuurde bij terwijl dit alles plaatsvond”, aldus ex-tennisser en nu analist Sam Groth. “Nick werd aangesproken door de trainer van Pavic in de kleedkamer, ze waren duidelijk niet blij. Logisch, ze staan eerste op de wereldranglijst en verliezen van Thanasi en Nick. Ze vonden het onacceptabel hoe het publiek zich gedroeg, hoe Nick zich gedroeg… Een beetje zielig, niet? En dan nog doorgaan in de kleedkamer. Dat is echt onnodig.”