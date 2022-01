Nederlandse eersteklasser Heracles schorst Rai Vloet (ex-STVV) na leugens over dodelijk ongeval: “Wij zijn diep geschokt”

Heracles Almelo heeft Rai Vloet met onmiddellijke ingang geschorst, nadat de club uit de Nederlandse Eredivisie meer informatie kreeg over het dodelijke ongeval waarbij de 26-jarige spits twee maanden geleden betrokken was. Een kind van vier jaar verloor daarbij het leven. Bestuur en directie geven aan “diep geschokt” te zijn over de nieuwe feiten.

“Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet de betreffende nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beide zijn absoluut onacceptabel”, aldus algemeen directeur Rob Toussaint vrijdagavond laat.

“In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al zijn beslissingen genomen. Als wij deze essentiële informatie eerder hadden gehad, hadden wij in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, Vloet nooit laten meetrainen en meespelen.”

© ISOPIX

Voormalig jeugdinternational Vloet, in 2019 even bij Sint-Truiden aan de slag, zat in de auto samen met een vriend.

“Beide heren verklaren aanvankelijk niet de auto te hebben bestuurd”, staat in het proces-verbaal dat de Telegraaf kon inkijken. Volgens de Nederlandse krant is duidelijk dat ze allebei onder invloed van alcohol waren. “De ademtest liet bij Vloet 515 ugl (promillage 1,18) zien. Uit het uitlezen van de boordcomputer van de auto van Vloet blijkt dat de rijsnelheid 203 kilometer per uur is geweest.”

Heracles besloot eerder deze maand om Vloet weer bij de selectie te halen. Hij maakte als invaller tegen NEC (0-0) zelfs zijn rentree. Een deel van de aanhang was het daar niet mee eens. Na alle commotie die vervolgens ontstond besloot de club daarna Vloet in elk geval geen wedstrijden meer te laten spelen. Trainen mocht toen aanvankelijk nog wel.