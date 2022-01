Gio Roos. Zo heet de kleuter die om het leven kwam bij het verkeersongeluk waar Heracles-voetballer (en ex-Kanarie) Rai Vloet in november bij betrokken was. Zijn ouders kunnen niet langer zwijgen, daar­voor weten ze nu te veel over de hoeveelheid alcohol die Vloet op had en de snelheid waarmee hij reed.