Industrieel Jacques Boël overleden

Boël maakt deel uit van de vierde generatie van de familie die fortuin maakte in het Waalse staal, in het bijzonder in de streek van La Louvière. Na studies burgerlijk ingenieur stond hij onder meer aan het hoofd van de staalfabriek Usines Gustave Boël. Later was hij onder meer bestuurder bij Union financière Boël.

Jacques Boël was erg discreet. Veel is niet geweten over de man. Hij was kunstliefhebber en hield van jagen en van wijn. Ondanks die discretie kwam hij toch even in de schijnwerpers. Tot voor enkele jaren werd hij beschouwd als de wettelijke vader van prinses Delphine, tot die dat betwistte om aan te tonen dat ze de dochter is van koning Albert II.