Thomas Pieters staat na stormachtige 2e ronde in Abu Dhabi op 6e plaats

De tweede ronde ging gebukt onder stormachtige winden van bijwijlen zes beaufort, wat zich vertaalde in hoge scores. Pieters had voor zijn achttien holes 74 slagen nodig, twee over par en dit na drie bogeys en een birdie. Met zijn score van 139 slagen, vijf onder par, moest hij enkele plaatsjes prijsgeven. In de tussenstand telt de Antwerpenaar twee slagen meer dan de Engelsman James Morrison en de Schot Scott Jamieson die de leidersplaats delen.

Detry, die na dag 1 op een gedeelde negende plaats vertoefde, putte op zijn derde hole een birdie weg maar moest vervolgens twee dubbele bogeys en twee bogeys incasseren. Op zijn laatste negen holes, waarvan hij er zaterdagochtend nog vijf moest afwerken, putte hij nog twee birdies weg waartussen hij nog een keer in de fout ging. Met zijn ronde van vier over par moest de 29-jarige Brusselaar zestien plaatsen prijsgeven.

Nicolas Colsaerts, die twee weken terug nog werd opgenomen met nierproblemen, leverde een scorekaart af van 83 slagen en strandde op de 116e stek.