AUSTRALIAN OPEN. Medvedev op z’n gemak en Tsitsipas met moeite 1/8ste finales, Sabalenka zwoegt in hitte

Medvedev versloeg in de derde ronde de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 57) in drie sets: 6-4, 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 57 minuten. Vorig jaar haalde Medvedev voor het eerst de finale in Australië. Hij verloor er van Novak Djokovic. De Serviër is er na de visumheisa niet bij waardoor Medvedev als tweede reekshoofd het hoogst geplaatst is ‘Down Under’. De 25-jarige Rus speelt in de achtste finales tegen de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 70), die het haalde tegen de Australiër Christopher O’Connell (ATP 175).

Tsitsipas had in zijn derde ronde vier sets nodig tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 56): 6-3, 7-5, 6-7 (2/7) en 6-4. De wedstrijd nam 2 uur en 45 minuten in beslag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de volgende ronde wacht voor de Griek de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 22, die de Spanjaard Roberto Bautista (ATP 18) na een vijfsetter (6-0, 3-6, 3-6, 6-4 en 6-3) over de knie legde. De 23-jarige Tsitsipas haalde zowel vorig jaar als in 2019 de halve finales in Melbourne.

Auger-Aliassime geeft Goffin-killer Evans geen kans

De Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9) heeft zich zaterdag autoritair geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van de Australian Open.

Auger-Aliassime rekende in de derde ronde zonder grote problemen af met de Brit Daniel Evans (ATP 24) in drie sets: 6-4, 6-1 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 55 minuten. In de volgende ronde wacht de Rus Andrey Rublev (ATP 6) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 27).

Evans was in de eerste ronde in Melbourne nog zonder pardon te sterk voor David Goffin (ATP 45), en versloeg de Luikenaar in drie sets (6-4, 6-3 en 6-0).

© AP

Sabalenka weer met nodige moeite door

Aryna Sabalenka (WTA 2) heeft zich zaterdag op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen in Melbourne, ondanks opnieuw een moeizame start verzekerd van een plek in de vierde ronde (achtste finales). Ook voormalig nummer een van de wereld Simona Halep (WTA 15) stoot door.

Sabalenka, het tweede reekshoofd, was in de derde ronde in drie sets (4-6, 6-3 en 6-1) te sterk voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 41). De wedstrijd duurde 1 uur en 49 minuten. Voor de derde keer op rij verloor Sabalenka de eerste set. Dat gebeurde haar ook in de duels met de Australische wildcardspeelster Storm Sanders (WTA 128) en met de Chinese Wang Xinyu (WTA 100).

De 23-jarige Wit-Russin, die vorig jaar het dubbelspel won met Elise Mertens in Melbourne, neemt het in de volgende ronde op tegen Kaia Kanepi (WTA 115) uit Estland, die de Australische Maddison Inglis (WTA 133) in drie sets (2-6, 6-2 en 6-0) versloeg.

Ook veertiende reekshoofd Simona Halep wist een plek in de vierde ronde af te dwingen. Ze liet Danka Kovinic (WTA 98) uit Montenegro in twee snelle sets (6-2 en 6-1) na ruim een uur kansloos. De 30-jarige Roemeense kijkt in de volgende ronde de Française Alizé Cornet (WTA 61) in de ogen, die afrekende met de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 29) in 4-6, 6-4 en 6-2. In de kwartfinales volgt mogelijk een duel met Elise Mertens (WTA 26), als de Limburgse in haar achtste finales voorbij de Amerikaanse Danielle Rose Collins (WTA 30) geraakt.