Maand na nederlaag maakte Trump-kamp zich op om kiesmachines in beslag te nemen

Eén maand na de nederlaag van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van 2020 werd door het Witte Huis een ontwerpdecreet opgesteld dat aan de hoogste militaire functionaris van de Verenigde Staten de opdracht gaf om alle kiesmachines van het land in beslag te nemen. Dat blijkt uit documenten die vrijdag werden onthuld door het nieuwsmedium Politico.

Het explosieve document, dat werd vrijgegeven door het Nationale Archief van de Verenigde Staten, laat zien welke extreme maatregelen de voormalige Republikeinse president bereid was te nemen om aan de macht te blijven.

“Met onmiddellijke ingang zal de minister van Defensie alle machines, apparatuur en elektronisch opgeslagen informatie met betrekking tot de verkiezingen in beslag nemen, verzamelen, bewaren en analyseren”, zo staat te lezen in het drie pagina’s tellende, nooit ondertekende ontwerp. Het decreet, dat dateert van 16 december 2020, voorziet ook in de aanstelling van een speciale advocaat die protest zou moeten aantekenen tegen elke beschuldiging van fraude naar aanleiding van de inbeslagnemingen.

Om de maatregelen te rechtvaardigen, wordt in het document een reeks - herhaaldelijk ontkende - samenzweringstheorieën opgesomd, waaronder de bewering dat de verkiezingsmachines zouden zijn gehackt. Wie het document heeft geschreven, is niet bekend.

“Gestolen”

De tekst is een van de meer dan 750 documenten die zijn overhandigd aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de aanval op het Capitool onderzoekt. Eerder had het Hooggerechtshof het beroep van Donald Trump om de vrijgave ervan te blokkeren, nog verworpen. De commissie, die voornamelijk uit Democraten bestaat, wil nagaan in hoeverre Trump en zijn entourage verantwoordelijk zijn voor de aanval op de zetel van het Congres op 6 januari 2021.

Donald Trump blijft intussen nog altijd volhouden dat de verkiezingen van 2020 van hem zijn “gestolen”. Volgens opiniepeilingen is meer dan de helft van de Republikeinse kiezers het met hem eens.