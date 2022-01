En plots breekt tennis ‘bad boy’ Benoit Paire tijdens live-interview: “2021 was een horrorjaar en nu begon het weer slecht”

Paire klopte verrassend het 26ste reekshoofd Gregor Dimitrov in vier sets en mocht het daarna komen uitleggen bij Eurosport. De Fransman staat normaal bekend om zijn grote uitspraken, gevloek en theatraal gedrag op het veld maar liet de tranen de vrije loop.

“Ik ben gelukkig”, aldus Paire, die al verschillende keren positief testte op corona. “Het is niet gemakkelijk geweest sinds de start van het jaar. Ik weet dat mijn ouders aan het kijken zijn, dat was exceptioneel. Vorig jaar was een horrorjaar, zeer ingewikkeld. Dit jaar opnieuw: positief getest, zeven dagen in quarantaine. Opnieuw een hee slechte start. En dan sta ik hier, speel ik mijn beste match in een lange tijd. Ik ben zwaar bekritiseerd geweest en dat wordt op de duur heel zwaar. Er is dan niks beters dan zo’n partij te spelen, met de steun van de Franse fans.”

De beelden: