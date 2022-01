Auto meerdere keren over de kop op afrit Park Midden-Limburg

Houthalen-Helchteren

Bij een zwaar ongeval op de afrit Park Midden-Limburg van de E314 ter hoogte van Houthalen raakte zaterdag rond 5.40 uur een slachtoffer zwaargewond. De bestuurder verloor om ongekende reden de controle over het stuur, ging meerdere keren over de kop waarna de auto uiteindelijk in de berm tot stilstand kwam.

De hulpdiensten, waaronder een ambulance en mug-team, kwamen ter plaatse en verleenden de eerste zorgen. Vervolgens brachten ze een zwaargewond slachtoffer over naar het ziekenhuis. ppn