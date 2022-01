Aantal daklozen in grote Belgische steden neemt toe

Het aantal daklozen in ons land is in de grote steden nog toegenomen. Dat blijkt uit een brede telling geleid door sociale instellingen en meerdere universiteiten in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Dat melden de kranten van Sud Info.

In Brussel woonden in 2020 4.380 volwassenen en 933 kinderen in een moeilijke situatie. Het gaat niet alleen om daklozen, maar ook om mensen die leven in opvangtehuizen voor daklozen, in noodopvang, bij vrienden en kennissen, om mensen die worden bedreigd met uitzetting of in andere niet-conventionele omstandigheden wonen.

In Gent is sprake van 1.472 volwassenen en 401 kinderen die leven in precaire omstandigheden, in Luik bijvoorbeeld om 422 mensen. De telling moet het aantal daklozen in kaart brengen, wat toelaat om de problematiek beter te begrijpen en aan te pakken.