MR-voorzitter Bouchez wil naam van partij veranderen

MR-voorzitter George-Louis Bouchez wil de naam van zijn partij bespreken. Dat zegt hij zaterdag in een interview aan Sudinfo. Bouchez, die de voorbije weken heel wat kritiek kreeg te slikken omdat hij voor een iets rechtsere koers zou hebben gekozen, gaat er prat op “een liberaal te zijn, want liberalisme is intrinsiek sociaal”.

“Dit is misschien wel de eerste keer sinds lang dat iemand de middenklasse zo hevig verdedigt, want tot hiertoe hebben we eigenlijk luidruchtige minderheden oververtegenwoordigd en zijn we de grote massa die de middenklasse is, vergeten”, aldus de voorzitter van de Franstalige liberalen.

Volgens Bouchez ligt, om de identiteit van de partij te doen evolueren, een naamswijziging van de MR zeker op tafel. “Ik vind dat de naam van een politieke partij de waarden van die partij moet uitdragen, maar het zijn de militanten die de knoop zullen moeten doorhakken”, besluit hij.