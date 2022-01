Elise Mertens stoomt in geen tijd door naar achtste finales Australian Open

Elise Mertens (WTA-26) heeft zich zaterdag voor de achtste finales van de Australian Open geplaatst. De 26-jarige Limburgse won in de derde ronde in 1 uur en 10 minuten met 6-2 en 6-2 van de Chinese Zhang Shuai (WTA-74).

Om een plaats in de kwartfinales neemt Mertens het op tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Die versloeg de Deense Clara Tauson (WTA-39) met 4-6, 6-4 en 7-5. Het wordt de eerste confrontatie tussen Mertens en de 28-jarige Amerikaanse.

Mertens schopte het in 2018 bij haar debuut in Melbourne tot de halve finales, maar kon dat succes tot nu toe niet herhalen. In 2019 eindigde het in de derde ronde, de voorbije twee jaar waren de achtste finales het eindstation. Op de andere Grand Slams zijn twee kwartfinales op het US Open (2019 en 2020) haar beste resultaten.

Flipkens naar achtste finales dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich zaterdag voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het Australian Open. Samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo nam de 36-jarige Kempense in de tweede ronde met 6-4, 6-7 en 6-2 de maat van Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos. Dat Canadees-Mexicaanse duo vormde het zesde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne.

De Slovenen Kaja Juvan en Tamara Zidansek of de Roemeense Jaqueline Cristian en de Duitse Andrea Petkovic worden de volgende tegenstanders voor Flipkens en Sorribes Tormo.