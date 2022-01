Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh overleden

De Vietnamese zenmeester, dichter en vredesactivist Thich Nhat Hanh is overleden. De wereldberoemde auteur, die in 1967 door Martin Luther King werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, is zaterdag op 95-jarige leeftijd vredig ingeslapen in zijn huis in de Tu Hieu Tempel in Hue. Dat heeft het door hem opgerichte meditatiecentrum Plum Village bekendgemaakt op Twitter.

Thich werd vooral bekend door zijn geweldloze acties tijdens de Vietnamoorlog. In 1966 werd hij verbannen uit zijn vaderland als gevolg van zijn vredesinspanningen tijdens de oorlog. Thich Nhat Hanh werd door de autoriteiten namelijk beschouwd als een klassenvijand omdat hij weigerde partij te kiezen. De monnik leefde lange tijd in ballingschap in Frankrijk, waar hij in 1982 het beroemde Plum Village, een boeddhistisch meditatiecentrum, stichtte in het departement Dordogne. Nadat hij in 2014 een beroerte had gehad, keerde hij eind 2018 terug naar Vietnam.

De talrijke boeken van Thich Nhat Hanh, waarin hij pleitte voor naastenliefde en mindfulness, zijn vertaald in een twintigtal talen.