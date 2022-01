Nog steeds geen rem op stijging coronabesmettingen en ziekenhuisopnames

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 271,6 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 43 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal liggen er nu 2.851 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis (+35 procent), waarvan 364 intensieve zorgen nodig hebben (-11 procent).

Tussen 12 en 18 januari werden dagelijks gemiddeld 35.975 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging van maar liefst 49 procent ten opzichte van de vorige zevendaagse periode. De positiviteitsratio bedroeg 39,1 procent, wat een toename is 10 procent. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 1,29.

Ook het aantal overlijdens blijft nog altijd stijgen. Tussen 12 en 18 januari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 22 mensen het leven, een stijging met 10 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 28.780 COVID-19-overlijdens.