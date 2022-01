Coronabarometer start vanaf 28 januari, maar hoe werkt die?

In deze fase wordt er bij binnenactiviteiten een onderscheid gemaakt tussen evenementen met een zittend publiek, zoals in het theater, de bioscoop of bij een lezing of een zittend concert, en met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden.

Mondmasker verplicht. Covid Safe Ticket (CST) vanaf capaciteit van 50 toeschouwers. Bij actief publiek is er de optie om te werken met een 'snelle antigeentest', zoals die wordt afgenomen bij de apotheker. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven. Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Mogelijkheid om publiek in bubbels te laten plaatsnemen. Capaciteit wordt ingeperkt tot 60 à 90 procent, maar daar kan van afgeweken worden als de luchtkwaliteitsnorm gerespecteerd wordt