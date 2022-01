Onmachtig Lommel SK botst op efficiënt RWDM en zakt steeds dieper weg in de zorgen

RWDM en Lommel SK trapten vrijdag de terugronde in 1B Pro League af. Hoofdtrainer ad interim Luiz Ferreira koos in Molenbeek voor vijf wijzigingen na de desastreuze reeks van drie op 24. Onder de lat nam Fiermarin zijn geliefkoosde plek opnieuw in. Verdedigers Lemoine en Wuytens zaten in quarantaine na respectievelijk een besmetting en een hoogrisicocontact in familiale kring. RWDM werd onlangs overgenomen door het kapitaalkrachtige Crystal Palace. Trainer Vincent Euvrard dropte de 38-jarige De Camargo direct tussen de lijnen.

Rommens vanaf de stip

De partij begon met vuurwerk naast het terrein, maar niet op het terrein. In een leeg Edmond Machtensstadion werd het eerste doelpunt gescoord door Lommel SK, maar Sales scoorde vanuit buitenspel na een voorzet van Arzani. Scheidsrechter Staessens keurde het doelpunt terecht af.

Aanwinst De Camargo stond meteen tussen de lijnen. — © Dick Demey

RWDM was onmiddellijk gewaarschuwd. Een met vuur spelende Fiermarin besloot vervolgens een cadeau uit te delen met een risicovolle dribbel tegen De Camargo, maar de Brusselse club kon niet afwerken. Een weifelend groen-wit trachtte vanuit een goede organisatie speldenprikken uit te delen. RDWM was te slordig in de passing om voor gevaar te zorgen.

Na 36 minuten kopte Claes het eerste wapenfeit van de partij in de handen van Fiermarin. De eerste helft kabbelde rustig voort tot Claes in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Tolinsson. Rommens stuurde de Lommelse doelman de verkeerde kant uit: 1-0. Direct ook de ruststand.

Invaller Nzuzi bezegelt Lommels lot

Lommel-coach Ferreira greep aan de pauze in door een onzichtbare Rosa te wisselen voor Anello. De gevleide voorsprong van de Brusselaars zorgde ervoor dat Lommel SK het beste uit de startblokken moest schieten. Sales was wel niet bij de pinken na een scherpe voorzet van Vandersmissen. Aan de overkant knikte De Camargo in de handen van Fiermarin. De slechte staat van het terrein had ook zijn invloed op het vertoonde spel.

Martinez maakte zijn debuut bij Lommel. — © Dick Demey

Thordarson ging na een uur spelen op wandel, maar zijn poging zoefde over de keet van Defourny. Even later gunde Ferreira de Costa Ricaanse nieuwkomer Martinez zijn debuut om een gelijkmaker te helpen forceren, Arzani ging naar de kant. Hierdoor schakelde Lommel SK opnieuw over naar een 4-3-3-systeem. Sales prikte naast het Brusselse doel.

In het slotkwartier probeerden de Noord-Limburgers de nieuwe nederlaag af te wenden, maar slaagden daar niet in. Integendeel, een Brussels doelpunt viel nog na een tegenaanval. Nzuzi legde de eindstand vast: 2-0. Lommel SK sprokkelde zo amper drie punten uit haar laatste negen wedstrijden. Rode lantaarn Virton speelt zondag thuis tegen Waasland-Beveren. Alarmfase rood blijft aan.

RWDM: Defourny - Libert, Ruyssen, Le Conjour, Mpati - Gécé, Rommens - Claes (90’ Togui), Ephestion (73’ Keita), Lavie (79’ Nzuzi) - De Camargo.

LOMMEL SK: Fiermarin - Tolinsson, Neven, Kis - Thordarson (87’ Talvitie), Henkens, Rosa (46’ Anello), Vandersmissen (87’ Agyepong) - Arzani (62’ Martinez), Sales, Troonbeeckx.

DOELPUNTEN: 44’ Rommens 1-0, 88’ Nzuzi 2-0.

STRAFSCHOP: 44’ Rommens (raak)

GELE KAARTEN: 45’ Kis (tackle),

SCHEIDSRECHTER: Brent Staessens

TOESCHOUWERS: Gesloten deuren.