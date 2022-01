Loranne Smans krijgt ook van rechter ongelijk: waarom Evy Poppe haar olympisch ticket kreeg

Chef de mission Olav Spahl maakte vrijdag de 19-koppige selectie van Team Belgium bekend voor de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari). De selectie van snowboardster Evy Poppe en alpineskiër Dries Van den Broecke was nog onder voorbehoud. Loranne Smans en Tom Verbeke trokken namelijk naar de rechtbank om zo alsnog een ticket te bemachtigen, maar beiden kregen ze daar ongelijk.

Van den Broecke en Poppe werden op basis van interne criteria bij de ski- en snowboardfederatie geselecteerd in plaats van Verbeke en Smans. Die laatste uitte donderdag al haar ongenoegen op Instagram. Smans bezorgde België een quotaplaats voor de big air en de slopestyle door op de 13e plaats te eindigen op de olympische ranking, terwijl Poppe pas 36e werd.

“Er is in het snowboarden een quotaplaats voor België behaald dankzij de resultaten van Loranne Smans”, zei Spahl. “De interne criteria voorzien een andere manier van toekenning van deze kwalificatieplaats die niet-nominatief is. Op basis van de interne criteria van de federatie wordt Evy Poppe onder voorbehoud geselecteerd. Maar elke atleet mag uiteraard zijn rechten en belangen verdedigen. Ik heb met Loranne gesproken, en we moeten haar sowieso dankbaar zijn. Zonder haar prestaties had België geen quotaplaats gekregen in het snowboarden. Maar de federatie heeft met goedkeuring van het BOIC criteria opgesteld die het mogelijk maken om de beste atlete op het moment van de Winterspelen te kunnen sturen. Op basis van die ranking staat Evy heel nipt voor Loranne.”

In het alpineskiën bij de vrouwen had België ook recht op een quotaplaats dankzij Kim Vanreusel, maar volgens Spahl voldeed geen enkele Belgische skiester aan de interne criteria van de federatie.

De misnoegde atleten trokken naar de rechtbank in kort geding, maar die gaf zowel Smans als Verbeke ongelijk. In theorie kunnen ze nog in beroep gaan maar dat komt te laat, want maandag is de deadline voor het Internationaal Olympisch Comité om de selectielijsten in te dienen. Poppe en Van den Broecke mogen dus hun koffers pakken.

“Vertegenwoordigd in hoogste aantal sporten ooit”

“In Peking zullen we vertegenwoordigd zijn in het hoogste aantal sporten ooit. 19 atleten - 11 mannen en 8 vrouwen plus twee reserve-atleten - zullen de Belgische driekleur verdedigen”, aldus nog Spahl. “De structurele werking van de federaties, de steun van de gemeenschappen en hun visie op lange termijn werpen hun vruchten af.”

“Team Belgium voor PyeongChang 2018 telde 22 atleten en behaalde vier top 8-plaatsen. Voor Peking 2022 is onze doelstelling dezelfde als voor Tokio 2020: top 8 en beter doen dan bij de vorige editie. De doelstelling voor Peking 2022 werd ook besproken met de topsportpartners en ligt volledig in dezelfde lijn als hun beleidsplannen.”

“Het is voor mij een hele eer en een mooie uitdaging om deze 19 Team Belgium-atleten te mogen begeleiden naar en in Peking. Onze opdracht is nu om - samen met de omkadering van de federaties - in Peking de meest optimale en veilige omstandigheden te creëren opdat onze atleten het beste van zichzelf kunnen geven tijdens de Spelen.”