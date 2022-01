Overleg Kunstenorganisaties: “Starten in rood is zeer streng”

Het is goed dat de barometer er is, maar starten in code rood is zeer streng. Dat zegt Leen Laconte, directeur van Overleg Kunstenorganisaties (oKo), vrijdagavond.

De leden van het Overlegcomité hebben vrijdagmiddag beslist dat er een coronabarometer komt. De coronabarometer koppelt vooraf bepaalde drempelwaarden op het vlak van coronabesmettingen of ziekenhuisopnames aan een set maatregelen. Dat moet ervoor zorgen dat er meer voorspelbaarheid in het beleid komt.

“Met de informatie die we nu hebben, herkennen we ons voor een groot deel, maar ook niet volledig in de barometer. Starten in rood is zeer streng. Maar werken op 70 procent, met wellicht de mogelijkheid van uitbreiding tot 100 procent in code rood voor binnen en niet-dynamisch publiek: dat is een grote stap vooruit. Dat concerten nog even niet kunnen, is jammer. We gaan er van uit dat ook dat snel weer zal kunnen.”

Er was de afspraak dat bij een goede ventilatie de capaciteiten hoger konden liggen. “Ook dat is geconfirmeerd en dat is een zeer goede zaak”, benadrukt Laconte.

De barometer, zoals Laconte hem in laatste versie zag, was volgens haar in principe haalbaar qua maatregelen per fase. “Het is nu blijkbaar gekoppeld aan heel strenge voorwaarden voor het schakelen. We maken wat dat betreft niet echt veel voortgang. Dat is gezien de evolutie in vaccinatiegraad, boosters, ontwikkelingen in zorg en medicatie toch moeilijk te begrijpen. Dat blijft een aandachtspunt voor de komende dagen. Maar we weten dat onze voogdijminister onze sector zeer goed verdedigd heeft”, aldus Laconte.