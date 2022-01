Experts over coronabarometer: “Hadden dringend nood aan leidraad”

Het Overlegcomité kondigde vrijdag de coronabarometer aan. De meningen van de experts zijn daarover lichtjes verdeeld. Viroloog Steven Van Gucht is blij dat de barometer er eindelijk is. Marc Van Ranst wijst dan weer op het feit dat die kan werken, maar er nog steeds discussies zullen zijn. Margot Cloet van zorgnet-Icuro vindt dat er nog steeds onduidelijkheid is.

De leden van het Overlegcomité hebben vrijdagmiddag beslist dat er een coronabarometer komt. De coronabarometer koppelt vooraf bepaalde drempelwaarden op het vlak van coronabesmettingen of ziekenhuisopnames aan een set maatregelen. Dat moet ervoor zorgen dat er meer voorspelbaarheid in het beleid komt.

“Het is een lange bevalling geweest. Maar ik ben blij dat de coronabarometer er is. Dat is goed nieuws. We hadden immers nood aan een kader en leidraad”, aldus Van Gucht in Het Journaal. Volgens de viroloog zal elke situatie anders zijn. “Zo is de omikronvariant anders dan de deltavariant. Daarmee moet rekening gehouden worden bij een risicoanalyse. Het is ook goed dat bij de parameters rekening wordt gehouden met de ziekenhuisopnames en de bezetting op de diensten intensieve zorgen”, aldus Van Gucht.

De viroloog vindt het ook goed dat de politici rekening hebben gehouden met het mentaal welzijn. “Ze proberen rekening te houden met onze motivatie en het draagvlak voor de mensen. Daar heb ik begrip voor. Maar we mogen niet vergeten dat de ziekenhuisopnames ook cruciaal blijven”, aldus Van Gucht.

Hij vindt dat de versoepelingen epidemiologisch gezien te vroeg komen. “We zitten nog niet aan de piek. Het was beter geweest als we nog even hadden afgewacht.” Van Gucht benadrukt wel dat het aantal ziekenhuisopnames op dit moment op een niveau liggen die de meest gunstigste is van de voorspellingen.

“Barometer kan werken bij omikron”

“Dit is een barometer die kan werken voor omikron”, zegt viroloog Marc Van Ranst vrijdagavond in VTM NIEUWS. “Maar laat het heel duidelijk zijn: er is nog een andere dimensie aan wanneer het om een ander coronavirus gaat - zoals de deltavariant - dat ernstiger is. Maar die slag wil men om de arm houden: uiteindelijk is het het Overlegcomité die verschillende zaken meeneemt.”

De coronabarometer ligt al langer op tafel, maar volgende week vrijdag komt hij er dan toch. “Wanneer de barometer er niet zou geweest zijn, zou dat een blamage geweest zijn”, merkte de viroloog. Wanneer de coronabarometer zal ingaan, zal code rood gelden. “Men doet heel erg zijn best om niet te zeggen dat er versoepelingen zijn”, zei van Ranst, maar in code rood is er wel meer mogelijk dan nu het geval is.

De coronabarometer moet de betrokken sectoren - publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten - meer voorspelbaarheid bieden: aan bepaalde parameters worden bepaalde coronamaatregelen verbonden. Maar de eindbeslissing blijft bij het Overlegcomité. “Er zullen nog discussies zijn, maar over een aantal details zal men niet meer moeten praten”, zei Van Ranst daarover in de televisiestudio.

“Onduidelijk hoe we van ene fase naar de andere gaan”

Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro reageerde vrijdagavond in Het Journaal niet tevreden. “Ik ben in de war”, zei ze. “Ik had begrepen dat er drempelvoorwaarden zouden zijn voor het aantal opnames in de ziekenhuizen. Nu blijft het onduidelijk hoe we van de ene fase naar de andere gaan”,

Volgens haar is het wel goed dat de barometer in code rood start. “Vandaag zien we dat het virus nog altijd bokkensprongen maakt. Er zijn nog altijd veel ziekenhuisopnames, maar de opnames op de afdelingen intensieve zorgen blijven wel dalen.” Ze vindt dat er best rekening wordt gehouden met het aantal opnames op intensieve én met de gewone bezetting van ziekenhuisbedden én de beschikbaarheid van het personeel.