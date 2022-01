Herk-de-Stad

Aan de Stevoortweg in Herk-de-Stad is vanmiddag een auto in de gracht beland. Dat gebeurde ter hoogte van de hoeve Monnikenhof. De auto kwam uit de richting Herk-de-Stad. Net voor het Monnikenhof verloor de chauffeur de controle over het stuur. De auto raakte naast de weg een verkeersbord en kwam omgekeerd in de gracht terecht. De chauffeur, die alleen in de auto zat, bleef ongedeerd. lw