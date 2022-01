Een nieuwe aflevering van The Masked Singer, dus ook een nieuwe afvaller. Eentje die dit keer wel heel snel herkend werd. Het vrolijke, energieke Radijsje is vrijdagavond ontmaskerd. “Toen ze mij eerst zeiden dat ik een Radijsje zou zijn, dacht ik: dat meen je niet. Ik had op een sexy Wolf zoals Kevin Janssens gehoopt.”