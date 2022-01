Bart Swings reist vol vertrouwen naar Olympische Winterspelen: “Wel stress om niet besmet te raken met coronavirus”

Op de komende Olympische Winterspelen in Peking is snelschaatser Bart Swings de grootste Belgische medaillekandidaat. Vier jaar geleden snelde hij in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang naar zilver op de massastart en behaalde hij ook nog een olympisch diploma (top acht) op de 1500 m (6e), 5000 m (6e) en 10.000 m (8e). “Mijn goede resultaten van de afgelopen periode geven mij heel veel vertrouwen”, verklaarde Swings vrijdag na de bekendmaking van de Belgische selectie voor Peking.