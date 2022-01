Uitstekend nieuws voor de sportsector: vanaf 28 januari weer toeschouwers welkom

Op het Overlegcomité werd een akkoord gevonden over de coronabarometer. Die staat momenteel nog op code rood, maar dat betekent dus niet dat er geen versoepelingen komen. Naast de horeca- en de cultuursector krijgt ook de sportsector weer meer vrijheid.

Bij de zaalsporten zullen er opnieuw 200 supporters toegelaten worden. Indien de zaalcapaciteit hoger is dan 200, mag 70 procent van die capaciteit in gebruik genomen worden. Zalen met een goede luchtkwaliteit, beter dan 900 ppm, mogen zelfs 100 procent gebruiken. Alle aanwezigen zullen wel een mondmasker moeten dragen en hun Covid Safe Ticket moeten voorleggen.

Voetbal met 70 procent

Ook in de buitenlucht mogen er weer sportwedstrijden met publiek doorgaan. Volgens Stijn Van Bever, woorvoerder van de Pro League, mogen voetbalclubs hun stadions vanaf 28 januari weer voor 70 procent vullen. Ook wie in een voetbalstadion binnen wil, zal wel nog steeds zijn Covid Safe Ticket moeten voorleggen en een mondmasker moeten dragen.

“We zijn blij voor de fans, want zij hebben het voetbal toch weer een tijdje moeten missen en ook voor de clubs is dit goed nieuws”, zegt Van Bever. “Verder zijn we tevreden met het vertrouwen dat de overheid in ons en onze maatregelen heeft.”

Ook bij veldritten zijn er weer toeschouwers toegelaten langs het parcours, alleen is het nog onduidelijk welke beperkingen daarbij nog gelden.

© BELGA

Voetbal Vlaanderen gaat ervan uit dat er voor publiek bij het amateurvoetbal helemaal geen beperkingen meer zijn vanaf 28 januari. Als dat het geval is dan zal het amateurvoetbal zoals gepland opnieuw opstarten vanaf volgend weekend. Morgenvroeg komt de crisiscel van het voetbal samen om een officiële beslissing te nemen.