Medewerksters van Talpa, de Nederlandse zender van de tv-producent John de Mol, zijn het niet eens met de uitlatingen die hun baas deed over de misstanden bij The Voice of Holland. Ze plaatsten een paginagrote advertentie in de krant Algemeen Dagblad met de boodschap: “Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.”