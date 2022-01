Nederlandse horeca mag hopen op snelle heropening

Dat is volgens ingewijden een vraagstuk waarover de ministers zich begin volgende week nog zullen buigen. Premier Rutte liet de afgelopen dagen al doorschemeren voorzichtig optimistisch te zijn over een verdere stap uit de lockdown, met versoepelingen voor cultuur, horeca, evenementen en publiek bij sportwedstrijden.

Achter de schermen valt over de horeca te horen dat het niet zozeer meer de vraag is óf de horeca open mag, maar tot hoe laat en onder welke voorwaarden dat kan. Op tafel liggen nog meerdere varianten. Zo ging er deze week een optie waarin cafés en restaurants slechts tot 3 uur ’s middags de deuren mogen openen. Maar een andere mogelijkheid is opening tot 8 uur ’s avonds. De vraag is daarnaast of de opening gepaard gaat met verplicht zitten, of dat hangen aan de bar ook een optie zal zijn.

Persconferentie

Na het weekend zullen de betrokken ministers in verschillende overleggen een knoop doorhakken over de voorwaarden van heropening, dinsdagavond is de volgende persconferentie. Vanuit het ministerie van Economische Zaken gaat de voorkeur uit naar ’logische’ openingstijden, ook in lijn met de eerdere tijdstippen waarop de horeca richting het einde van het jaar dicht moest. De nieuwe variant met sluiting om 3 uur ’s middags wekte daar dan ook vervreemding.

Er wordt bij de besluitvorming ook gekeken naar de werking van het steunpakket: een beperkte opening zou ertoe kunnen leiden dat horecatenten te weinig verdienen om goed rond van te komen, maar te veel om nog in aanmerking te komen voor de steunpakketten.