Martien (60) en Erica Meiland (58) over fans aan de deur, de islamrel en elkaar: “Ik vind hem al een beetje aftakelen”

Sommigen wensen dat ze geen oren hadden wanneer ze de familie Meiland bezig horen. Anderen zijn dol op het gewapper, gefladder en gekakel. Maar kleurloos zijn de Nederlandse realitysterren alleszins niet, of ze nu hun Franse chateau vertimmeren of bekvechten in de Hollandse klei. Al was er onlangs wel een ‘islamrel’. “En dan is die woke-beweging daar, en gaan sponsors afhaken.”