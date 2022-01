Tsjechische miljardair scheurt met 417 kilometer per uur over Duitse snelweg

Op YouTube circuleert een filmpje van een Bugatti Chiron die met 417 over een Duitse snelweg scheurt. Achter het stuur zit de Tsjechische miljardair Radim Passer. Op de beelden is te zien hoe de wagen op de A2 nabij Wittenberg in enkele seconden tijd al een snelheid van 100 per uur haalt. Luttele ogenblikken later bereikt Passer de topsnelheid: 417 per uur.

In Duitsland geldt op heel wat plaatsen geen snelheidslimiet op de autosnelweg. Toch heeft justitie er bij Focus.de fijntjes op gewezen dat je te allen tijde je auto onder controle moet hebben. En of dat met 417 kilometer per uur nog het geval is?