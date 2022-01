Ontevreden Thierry Neuville naar vierde plek in Rally van Monte Carlo: “Nog nooit met zoveel schrik gereden”

Op de eerste volledige dag van de Rally van Monte Carlo wist Thierry Neuville van de zesde naar de vierde plaats op te rukken. De Oostkantonner is echter allesbehalve tevreden over zijn nieuwe Hyundai.

“Ik heb nog nooit met zoveel schrik gereden”, klonk het bij Neuville na afloop van de eerste vrijdagse chronorit. Neuville stelde dat de wegligging van de nieuwe hybride-Hyundai niet echt vertrouwen inboezemde. “Ik kan gewoon niet aanvallen”, vulde hij nog aan.

LEES OOK. Concurrenten van Neuville komen met schrik vrij na crash in ravijn tijdens Rally van Monte Carlo

Naarmate de dag vorderde wist de vijfvoudige vicewereldkampioen zijn metalen ros beetje bij beetje aan te passen, met een tweede tijd in de slotproef van de dag als resultaat. Goed voor een vierde plek in de tussenstand. “Ik denk niet dat we de wagen dit weekend nog veel meer kunnen verbeteren”, klonk het evenwel gelaten. “Nu is het gewoon proberen foutloos te blijven en aan de finish te geraken.”

LEES OOK. Freddy Loix na 17 jaar weer in het WK: “Copiloot moet me opjutten in plaats van afremmen”

Met nog negen klassementsritten en 160 kilometer tegen de klok te gaan telt Neuville net geen 48 seconden achterstand op leider Sébastien Loeb (Ford). De negenvoudige wereldkampioen, die dit seizoen voorlopig enkel de Monte Carlo zal afwerken, zette op vrijdag vier van de zes snelste tijden neer. Loeb telt 9,9 seconden voorsprong op landgenoot Ogier. (gve)