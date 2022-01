Concurrenten van Neuville komen met schrik vrij na crash in ravijn tijdens Rally van Monte Carlo

Opschudding in de Rally van Monte Carlo vrijdag. De Franse piloot Adrien Fourmeaux ging uit de bocht en belandde met zijn rallywagen in een ravijn. Gelukkig kwamen de piloot en zijn copiloot ongedeerd uit het ongeval.

Tijdens de derde etappe van de Rally van Monte Carlo ging het stevig mis voor Fourmeaux. De Franse piloot maakte een stuurfout in een gevaarlijke bocht waardoor hij van het parcours slipte. Wonder boven wonder waren zowel Fourmeaux als zijn copiloot Alexandre Coria ongedeerd.

Fourmeaux lag op de vierde plaats in de rally, maar is nu dus uitgeschakeld.

