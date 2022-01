EU-commissaris: “Duidelijke de-escalatie van toestand aan Wit-Russische grens”

De spanningen in de migratiecrisis aan de oostelijke buitengrenzen van de Europese Unie met Wit-Rusland zijn afgenomen, volgens de Europese commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson. “De toestand is nu duidelijk gede-escaleerd”, zei Johansson vrijdag op een conferentie in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

“Het is alsof Loekasjenko migranten niet langer als een instrument wil gebruiken. Weten doen we het natuurlijk niet, we moeten waakzaam blijven”, zei de EU-commissaris.

Maandenlang probeerden duizenden migranten vanuit Wit-Rusland de buitengrenzen van de EU over te steken naar Polen of de Baltische landen. De EU beschuldigt de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko ervan dat hij moedwillig mensen uit crisisregio’s als Irak of Afghanistan naar Minsk overvloog om ze de EU binnen te smokkelen. Litouwen had daar vooral in het begin van de crisis mee te kampen.

“De toestand was toen heel verschillend. We zaten echt in een crisis. We zagen die agressie van Loekasjenko”, aldus Johansson, die naar haar vorige bezoek aan Litouwen in augustus 2021 verwees.

De EU-commissaris prees het Baltische land en haar gastvrouw, minister van Binnenlandse Zaken Agne Bilotaite, voor de manier waarop ze de crisis hadden aangepakt. “Ik denk dat u heel goed te werk ben gegaan om met deze erg moeilijke situatie om te gaan.”