Internering gevraagd voor Hoeseltse dealer die “pitbull fokte om agenten aan te vallen”

Op 21 januari 2018 werden twee Hasseltse zussen gecontroleerd door de politie. In de koffer van hun auto lag een halve kilo speed, GHB en ketamine. Zij wezen naar de vijftiger als hun dealer die dan weer op zijn beurt in het groot aankocht bij een andere man. Daarvoor maakte hij afspraakjes op een parking in Alden Biesen.

Tijdens een huiszoeking vonden de agenten bij de vijftiger thuis 400 gram speed en XTC-pillen. Na uitlezing van zijn telefoon bleek dat hij berichten stuurde met de zussen om hun deals te regelen. “Toen de man uiteindelijk aangehouden werd, gedroeg hij zich bijzonder weerspannig”, aldus de procureur. “Hij wilde geen mondmasker dragen en hij haalde er zelfs zijn pitbull bij.” Drie agenten stelden zich burgerlijke partij voor bedragen van 500 en 1.000 euro. “Hij fokte de hond echt op om de agenten aan te vallen”, zo sprak hun raadsman.

Internering

De procureur vraagt de internering omdat de man zich volgens de dokter in staat van een geestesstoornis bevond tijdens het onderzoek. “Dat verbaast mij”, aldus zijn advocaat. “Een internering is niet mogelijk voor drugsfeiten. Dat zou dus neerkomen op de vrijspraak.”

Voor de twee zussen en de andere dealer worden straffen tussen 12 maanden met uitstel onder voorwaarden en 2 jaar effectief gevraagd. Ze riskeren verder ook geldboetes van 8.000 euro. Een van de zussen nam het woord. “De voorhechtenis was een zeer traumatische ervaring voor mij. Ik hou me dan ook niet meer bezig met drugs”, zo klonk het.

Vonnis volgt op 4 maart.