Gluren bij BV’s. Linde Merckpoel stelt een vraag aan alle single ouders en Élodie Ouédraogo als muze

Linde Merckpoel stelde een wel heel relevante vraag aan alleenstaande papa’s en mama’s, Élodie Ouédragogo als muze en heeft Annemie Struyf nu gedroomd of niet? Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de sociale media – die we graag even voor je bundelen.

Showbizkoppel Sieg De Doncker en Maureen Vanherberghen gingen op stap naar hun nieuwe woonst met dochtertje Nele.

“Kom vader, we poseren eens heel Amerikaans”, zegt Victor Verhulst tegen papa Gert. Zus Marie moet er alvast mee lachen.

Annemie Struyf dacht nog even dat ze het gedroomd had, maar heeft toch echt het noorderlicht in Lapland mogen zien.

Elke Clijsters werd afgelopen dinsdag 37 jaar en deelde dit met een stralende foto.

Chef Sofie Dumont zond dit schone familieportret de wereld in op internationale knuffeldag.

Koen Wauters behaalde de eindmeet van de Dakar Classic en bedankte het hele team.

“Eigen kind, schoon kind”, moet Natalia gedacht hebben, toen ze deze foto’s van zoontje Apollo plaatste.

Scout Di Bono, zoon van Evi Hanssen blies deze week 13 kaarsjes uit. Mama Evi was vast blij.

Het zoontje van Élodie Ouédraogo gebruikt mama als zijn muze voor zijn creatief talent.

Linde Merckpoel stelde een zeer terechte vraag aan alle single mama’s en papa’s: “Liefste single moms and dads, HOE DOEN JULLIE DIT? Want ik zit hier nu al een aantal weken in roulement met mijn lief en ben dankbaar voor élke wissel. Zodat ik mij kan focussen op ofwel mijn job OF op de quality time die mijn dochter verdient.”

Lai-Wah Chong