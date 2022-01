Waalse minister van Infrastructuur over overstromingen: “Land was niet klaar voor deze ramp”

De autoriteiten waren in juli vorig jaar niet klaar om de zware overstromingen het hoofd te bieden en er zijn dringend maatregelen nodig om ons aan het ontregelde klimaat aan te passen. Dat heeft Waals minister van Infrastructuur Philippe Henry (Ecolo) vrijdag verklaard in de Waalse onderzoekscommissie over die ramp.

“De klimaatverandering heeft ons verrast”, aldus minister Henry, die bevoegd is voor het beheer van de dammen in het zuiden van het land. “De overstromingen bevestigen op de meest brutale manier dat de vernietigende gevolgen van de klimaatveranderingen zich nu al laten voelen en niet pas in 2050.”

“Dat plaatst ons voor een reeks dringende vragen waarop we ernstig antwoord moeten bieden. We zullen structurele inspanningen moeten leveren en daar de nodige middelen voor voorzien”, benadrukte de minister. Hij heeft al een studie besteld die de Waalse noden precies in kaart moet brengen.

De groene minister trok voor de parlementsleden een reeks meer operationele lessen uit de overstromingen, die het leven hebben gekost aan een veertigtal mensen en bijzonder veel schade hebben veroorzaakt. Hoewel de regels en procedures op dat moment “globaal werden gerespecteerd, heeft dat duidelijk niet toegelaten de bevolking te beschermen”, moest Henry toegeven.

Hij pleitte er onder meer voor dat de Waalse dammen in de toekomst aan een soort van externe audit worden onderworpen, maar ook voor meer precieze weersvoorspellingen en voorspellingen van de verwachte waterstanden. Ook moeten de noodberichten van de verschillende toezichtsdiensten naar de mensen op het terrein beter leesbaar worden. Maar “de alarmsignalen zullen nooit de toekomst voorspellen want ze zijn steeds gebaseerd op waarschijnlijkheden en onzekerheden”.

Nachtdienst

Meer dan drie uur lang kreeg de minister vragen voorgeschoteld vanuit het parlement. Vooral de oppositiepartijen PVDA en cdH kwamen daarbij het scherpst uit de hoek. Julien Liradelfo (PVDA) verweet de minister een reeks weinig precieze publieke uitspraken op het moment van de overstromingen, zoals over hoe vol de dam van Eupen al zat en over de hoeveelheid neerslag halfweg juli.

Net als François Desquesnes (cdH) verbaasde het marxistische parlementslid zich erover dat de nooddienst Perex 4.0, die het risico op overstromingen in de gaten moet houden, zes maanden na de ramp nog niet over een nachtdienst beschikt. De maatregelen wordt onderzocht, aldus minister Henry, die eraan toevoegde dat er intussen extra personeel is aangeworven bij de administratie Mobiliteit en Infrastructuur en dat er nog volk op komst is.

Desquesnes verweet de minister dat hij op het moment van de ramp, niet echt een kapitein op het schip was. Crisisbeheer is op zich geen regionale bevoegdheid noch van een minister, antwoordde Henry. “We moeten voorkomen dat we de zaken ingewikkelder maken. Een centrale coördinatie is niet altijd efficiënter.”

De cdH’er vond ook dat de minister zich op 15 en 16 juli uitsluitend bezighield met de sluis van Monsin in Luik, ten nadele van de dam van Eupen en de Vesdervallei. Dat was ook logisch, aldus Henry. De focus lag toen op Monsin om de overstroming van Luik te voorkomen. “Het was logisch dat ik daar was want de sluis maakt deel uit van de Waalse infrastructuur.”