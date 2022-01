ROYALS. Koningin Mathilde deelt casual foto voor 49ste verjaardag en de gerecycleerde jurk van koningin Letizia van Spanje

Onze koningin blies deze week 49 kaarsjes uit, prinses Ingrid Alexandra deelde een persoonlijk filmpje van de Noorse koninklijke familie en koningin Letizia gaat voor vintage. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Prinses Diana was tijdens haar leven de meest gefotografeerde vrouw ter wereld. Nu geeft Anwar Hussein – de fotograaf die haar vaak fotografeerde – een inkijkje in de talloze foto’s die hij van haar maakte tijdens de tentoonstelling Prinses Diana: Accredited Access in Los Angeles en Chicago. In de loop der jaren ontwikkelden de prinses en de fotograaf een hechte professionele band. Diana sprak vaak met Hoessein bij openbare gelegenheden, tijdens vliegreizen en op recepties van de media. “Ik heb haar van al haar kanten gezien”, zegt de fotograaf.

Prinses Ingrid Alexandra mocht vrijdag 18 kaarsjes uitblazen en daar wordt al flink naar toegeleefd in Noorwegen. Zo werden er door het hof al nieuwe foto’s vrijgegeven van de prinses en deelden ze een komische video waarin te zien is hoe de Noorse koninklijke familie zoal hun wintersport beleeft.

Koningin Letizia van Spanje verraste op Blue Monday iedereen met haar outfit. Waar ze meestal ingetogen gekleed gaat, pakte de koningin van Spanje tijdens het ontvangst van het diplomatieke korps op het Koninklijk Paleis in Madrid uit met een jurk van Valentino uit de garderobe van haar schoonmoeder koningin Sofia, die de jurk in 1977 droeg.

Onze eigen koningin Mathilde vierde afgelopen donderdag haar 49ste verjaardag. Het hof deelde dit jaar geen plechtig statieportret, maar een mooie ontspannen foto.