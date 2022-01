Muziek van Marco Borsato niet meer op radiozenders van DPG, VRT draait hem wel nog

De radiozenders van DPG Media schrappen de muziek van Marco Borsato. Dat is beslist na de uitzending van het programma Boos, over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. VRT haalt zijn muziek niet van de playlist. “We maken een onderscheid tussen de artiest en zijn werk”, meldt een woordvoerder van de openbare omroep.

Donderdag kwam de Boos-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland online. Negentien vrouwen deden daarin hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, en vijftien over een regisseur van het programma. Er zijn ook twee aangiften ingediend tegen coach Ali B, waarvan één wegens verkrachting. Marco Borsato wordt dan weer beschuldigd van handtastelijkheden door drie gewezen minderjarigen én hun ouders.

De Nederlandse openbare radiozenders beslisten donderdag om voorlopig de muziek van Borsato, en die van rapper Ali B, niet meer te draaien. Het gaat om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2, want de zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet.

VRT en DPG

De radiozenders van de VRT nemen die beslissing voorlopig niet. “Als de VRT-zenders Marco Borsato draaien, dan geven we de actuele context mee. We maken een onderscheid tussen de artiest en z’n werk. Zolang het werk op zich maar niet aanzet tot onderdrukking, haat of geweld”, zegt een woordvoerder vrijdagmiddag. Voor de muziek van Ali B hanteert de omroep hetzelfde principe.

DPG Media, de commerciële mediagroep met radiozenders Q-Music, Joe en Willy, begrijpt dat de recente berichtgeving rond Borsato heel wat ophef veroorzaakt en ook sterk leeft bij onze luisteraars in Vlaanderen. “Het is aan het gerecht in Nederland om zich te buigen over de schuldvraag. Om de sereniteit in dit complexe dossier op te zoeken, hebben de radiozenders van DPG Media beslist om de muziek van Marco Borsato voorlopig niet meer te draaien”, zegt de woordvoerster van de mediagroep.

De VRT maakt een verschil tussen de nummers van de artiest Borsato en het persoonlijk portret van de man in een recente aflevering van Het huis. Door de ernst van de beschuldigingen biedt de openbare omroep die aflevering op dit moment niet digitaal aan.

VTM besliste donderdagavond om een aflevering van het programma Sergio Over De Grens, waarin Borsato te gast is, niet uit te zenden.