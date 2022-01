Mysterieus verkeersbord is weer weg gehaald

Verbazing bij de bewoners van de Oppelsenweg in Zonhoven deze maand. In de richting van Genk was de snelheid plots verlaagd naar 50 kilometer per uur. Een misverstandje, zo blijkt.

In de andere rijrichting, naar Zonhoven-centrum, bleef de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur trouwens gewoon behouden. De straat kwam vorig jaar al een paar keer in het nieuws. Verderop in het bochtige parcours gebeurden immers enkele ongevallen. Of de gemeente dan van plan is om de maximumsnelheid te verlagen? “Dat was hier niet meteen de bedoeling,” laat schepen Frederick Vandeput (Open VLD) weten. “Het gaat allicht om een misverstand. Na wegenwerken met tijdelijke signalisatie is vermoedelijk een foutief bord terug gehangen. Er zijn wel andere maatregelen zoals LED-verlichting voor een betere zichtbaarheid, en een vrij liggend stukje fietspad tussen de Relax en Brabanders,” besluit de schepen. TR