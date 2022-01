Hasselt

Zaterdag blijven de deuren van de 11 Lovisa-winkels in ons land dicht. Ook in de Hasseltse Hoogstraat blijven de 6 personeelsleden thuis. “De omstandigheden waarin we werken, zijn echt niet meer van deze tijd”, zegt storemanager en afgevaardigde van BBTK-Limburg Carolien Theunis.