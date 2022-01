Vrancken dringt aan op defensieve versterking bij coronavrij KV Mechelen: “Centraal achterin mag er nog iets bij”

Omikron has left the building. Met een week (en twee wedstrijden) vertraging begint KV Mechelen zondag (18.30 uur) aan de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. De vijf laatste besmette spelers, inclusief de twee doelmannen, zijn terug uit quarantaine. De focus kan weer op het realiseren van de seizoensambitie: de top acht. “Als we die ambitie willen waarmaken, dan mag er centraal achterin nog iets bijkomen”, vindt Wouter Vrancken.

Met Sheldon Bateau (Samsunspor), Joachim Van Damme (Standard) en Igor De Camargo (RWDM) verloor KV Mechelen deze winter drie steunpilaren binnen de spelersgroep. Inkomend werd voorlopig enkel Dries Wouters (huur bij Schalke 04) gehaald. Op papier lijkt KV vooralsnog verzwakt uit de winterstop te zijn gekomen.

“Als je de rekening maakt, en kijkt naar wie er vertrokken is, dan mag er nog wel iets bijkomen”, vindt ook Wouter Vrancken. “Het vertrek van Igor kunnen we desnoods wel opvangen. Met Druijf, Cuypers en Engvall hebben we daar nog wel wat overschot.” Nijpender is de situatie centraal achterin. “Op die positie zaten we al niet echt dik in de spelers. Met Shelly (Bateau, red.) hebben we onze beste verdediger van dit seizoen laten vertrekken. Dat is zeker en vast een verlies. Als we onze ambities willen blijven waarmaken, dan gaan we voor zijn positie toch iets moeten gaan bijhalen.”

Of daar het nodige budget voor is, is een andere vraag. “Ik kan niet kijken in de portefeuille van de club. Het is aan andere mensen om te bekijken wat er op dat vlak mogelijk is. Ik kan alleen maar intern aangeven wat mij sportief het beste lijkt. Of ik mijn wenslijstje heb doorgegeven? Een lijstje is het niet hoor (lacht). Anderzijds snap ik ook wel dat het voor geen enkele club makkelijk is in tijden van corona. Ik geef mijn mening om te zorgen dat we sportief op hetzelfde niveau blijven, maar ik moet ook meedenken in het belang van de club: wat kan en wat kan niet?”

Coronavrij

Na twee moeilijke weken is KV sinds vandaag eindelijk officieel coronavrij verklaard. De vijf spelers die begin deze week nog positief hadden getest, maakten vandaag hun terugkeer op training. Of ze allemaal op tijd fit geraken voor de wedstrijd tegen Anderlecht is wel nog hoogst onzeker.

Vrancken: “Het is al goed dat we iedereen terug op training hebben. Nu is het bekijken wie wat aankan. Er was een enorm verschil tussen de spelers op vlak van de symptomen die ze vertoonden. Sommigen, waaronder ook ik, hadden bijna geen last, anderen zijn echt ziek geweest. Voor één of twee jongens komt de wedstrijd van zondag misschien nog te vroeg. Dat gaan we zaterdag verder bekijken op basis van hoe ze de vrijdagtraining hebben verteerd. Het is wel goed dat we die extra dagen gekregen hebben om erdoor te komen. Voor sommige spelers was elke dag extra welkom. Fysiek hebben die besmettingen toch roet in het eten gegooid. Sommige spelers hebben na de stage een stap achteruit gezet.”

Is KV dan wel klaar om een Anderlecht-in-vorm te ontvangen? “Ik ga altijd uit van het positieve”, aldus de Malinwa-coach. “Ik denk dat we competitief zijn en dat we kans maken. Is het een ideale situatie? Nee, maar ik denk dat we ons nu niet meer moeten bezighouden met andere zaken buiten die wedstrijd van zondag. We gaan er alles aan doen om zo klaar mogelijk te zijn.”

Pechvogel Engvall

Voor Gustav Engvall, die een spierscheur opliep tijdens de oefenpartij op stage, komt de wedstrijd tegen paars-wit nog te vroeg. De Zweed ligt wellicht nog twee weken in de lappenmand. “Hij is op de terugweg, maar het mag wel eens gaan stoppen voor hem”, vindt Vrancken. “Sinds hij terug is na zijn knieeblessure wordt hij achtervolgd door traumaletsels. Dingen waar je als speler niets aan kunt doen. Het moest ook weer lukken dat net hij slachtoffer werd van een doodschop in die oefenmatch. Hij was net terug naar zijn niveau aan het toegroeien.”

Naast Engvall is ook Iebe Swers nog out met een ontsteking aan de enkel. Door de aard van de blessure is het onduidelijk hoe lang de rechtsachter nog buiten strijd zal zijn.