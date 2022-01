19 atleten mogen voor België naar de Olympische Winterspelen: twee selecties voor de rechtbank

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft vrijdagnamiddag zijn selectie voor de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari) bekendgemaakt. Team Belgium trekt met 19 atleten naar de Chinese hoofdstad, dat zijn er drie minder dan vier jaar geleden in het Zuid-Koreaanse PyeongChang. Zoals verwacht werd Evy Poppe geselecteerd als snowboardster en moet de hoger gerangschikte Loranne Smans thuisblijven. Smans probeert haar selectie alsnog af te dwingen via de rechtbank. Ook in het skiën is er discussie over de plaats van Dries Van den Broecke.

Van de vorige Winterspelen, vier jaar geleden in Zuid-Korea, keerde Team Belgium voor het eerst in twintig jaar terug met een medaille. Snelschaatser Bart Swings schonk ons land een zilveren medaille in de massastart en pakte ook drie top-acht plaatsen op de 1.500 meter, 5.000 meter en 10.000 meter. Ook op de Spelen van Peking is Bart Swings het speerpunt van de Belgische delegatie en enige topkandidaat voor een medaille. Hij trekt als Europees kampioen en nummer één op de wereldranglijst op de massastart vol vertrouwen naar zijn derde Olympische Spelen.

Verder heeft ons land nog twee outsiders voor een medaille: Loena Hendrickx en Kim Meylemans. Kunstschaatsster Hendrickx werd vierde op het voorbije EK en vijfde op het vorige WK. Normaal gezien zijn haar drie Russische concurrentes hors catégorie, maar als één van de drie toch zou falen is de Arendonkse één van de belangrijkste kandidates om te profiteren. Skeletoni Kim Meylemans stond net voor ze rond Nieuwjaar besmet geraakte met corona op de vijfde plaats in de Wereldbeker en finishte op één race na elke wedstrijd in de top-zes.

In het snowboarden mag België één vrouw en geen mannen naar Peking sturen. Dat ticket bij de vrouwen werd afgedwongen door Loranne Smans (24), maar Sneeuwsport Vlaanderen en het BOIC kozen toch voor het jonge talent Evy Poppe. Poppe is wereldkampioene bij de juniores en eindigde als zesde op een wereldbeker in Calgary begin dit jaar. Smans is woedend en spant een kort geding aan bij de rechtbank om alsnog haar plaats op te eisen.

Ook in het alpijns skiën komt er een rechtszaak over de Belgische selectie. Naast zekerheden Armand Marchant en Sam Maes gaat het derde mannelijke ticket naar Dries Van den Broecke. Tom Verbeke claimt ook die Belgische plek en wil die afdwingen via de rechter.

De Belgische selectie voor de Winterspelen

Bart Swings (snelschaatsen)

Mathias Vosté (snelschaatsen)

Sandrine Tas (snelschaatsen)

Hanne Desmet (shorttrack)

Stijn Desmet (shorttrack)

Loena Hendrickx (kunstschaatsen)

Kim Meylemans (skeleton)

Armand Marchant (skiën)

Sam Maes (skiën)

Dries Van den Broecke (skiën) onder voorbehoud

Thibaut De Marre (langlaufen)

Evy Poppe (snowboarden) onder voorbehoud

Lotte Lie (biatlon)

Florent Claude (biatlon)

Thierry Langer (biatlon)

Tom Lahay-Goffart (biatlon)

César Beauvais (biatlon)

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts (bobslee)

Reserve: Pjotr Dielen (aflossingsploeg biatlon indien blessure)