UCI stelt soepeler coronaprotocol voor en moedigt teams aan zo veel mogelijk renners te vaccineren

Het gezondheidsprotocol voor het wielerseizoen 2022, dat vrijdag door de Internationale Wielerunie (UCI) is bekendgemaakt, zwakt de beperkingen die golden in de strijd tegen het coronavirus enigszins af. Dat kan dankzij de massale vaccinatie van de renners en de staf van de ploegen.

De UCI benadrukt echter dat “wanneer de nationale wetten in het gastland van een wedstrijd strenger zijn dan de UCI-regels, de wetgeving van het land in kwestie voorrang heeft”. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verplichte vaccinatie, die een land kan opleggen om te mogen deelnemen aan een koers op zijn grondgebied.

Als de nationale wetten minder streng zijn gelden de regels van de UCI, voegde de internationale federatie eraan toe. De UCI moedigt de ploegen ook aan om ervoor te zorgen dat “zo veel mogelijk renners in het peloton gevaccineerd zijn”. De federatie raadt de derde vaccinatiedosis daarnaast “ten sterkste” aan.

De versoepelingen hebben onder meer invloed op het aantal PCR-tests dat renners en teampersoneel moeten ondergaan. Volgens schattingen van de UCI zullen zij, bij volledige vaccinatie, nog een vijftiental soortgelijke testen moeten ondergaan komend sezoen, een aantal drie tot vier keer lager dan afgelopen jaargang.